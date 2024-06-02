Şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkan Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik adamla şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde son 10 yılda birçok teknik adam görev aldı. İşte Fenerbahçe'yi son 10 yılda çalıştıran teknik direktörler…
İsmail Kartal (2014-2015)
Görev Süresi: 2014-2015
Başarılar: Sezonu ikinci sırada tamamladı.
Vítor Pereira (İlk Dönem: 2015-2016)
Görev Süresi: 2015-2016
Başarılar: 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de ikinci sıra ve Türkiye Kupası finalisti.
Dick Advocaat (2016-2017)
Görev Süresi: 2016-2017
Başarılar: Sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Aykut Kocaman (İkinci Dönem: 2017-2018)
Görev Süresi: 2017-2018
Başarılar: Sezonu ikinci sırada tamamladı.
Phillip Cocu (2018)
Görev Süresi: 2018
Başarılar: Beklenen başarıyı yakalayamadan kısa sürede görevden alındı.
Ersun Yanal (İkinci Dönem: 2018-2020)
Görev Süresi: 2018-2020
Başarılar: 2018-2019 sezonunda takımın ligde kalmasını sağladı, 2019-2020 sezonunda sezon ortasında görevden ayrıldı.
Tahir Karapınar (Geçici: 2020)
Görev Süresi: 2020
Başarılar: Sezonun geri kalanında geçici olarak takımın başında yer aldı.
Erol Bulut (2020-2021)
Görev Süresi: 2020-2021
Başarılar: Beklenen başarıyı yakalayamadan sezon ortasında görevden alındı.
Emre Belözoğlu (Geçici: 2021)
Görev Süresi: 2021
Başarılar: Sezonun son bölümünde geçici olarak takımın başına geçti.
Vítor Pereira (İkinci Dönem: 2021)
Görev Süresi: 2021
Başarılar: Beklenen başarıyı yakalayamadan kısa sürede görevden alındı.
İsmail Kartal (İkinci Dönem: 2022)
Görev Süresi: 2022
Başarılar: Sezonun son bölümünde takımın başında yer aldı ve takımın performansını toparladı.
Jorge Jesus (2022-2023)
Görev Süresi: 2022-2023
Başarılar: Sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamladı ve Türkiye Kupası'nı kazandı.
İsmail Kartal (Üçüncü Dönem: 2023-2024)
Görev Süresi: 2023-2024
Başarılar: Sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamladı.