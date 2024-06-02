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Spor

Hedef Mourinho ile şampiyonluk: İşte Fenerbahçe'yi son 10 yılda çalıştıran teknik direktörler...

16:30 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 16:32 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkan Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik adamla şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde son 10 yılda birçok teknik adam görev aldı. İşte Fenerbahçe'yi son 10 yılda çalıştıran teknik direktörler…

1/ 13

İsmail Kartal (2014-2015)

Görev Süresi: 2014-2015

Başarılar: Sezonu ikinci sırada tamamladı.


2/ 13

Vítor Pereira (İlk Dönem: 2015-2016)

Görev Süresi: 2015-2016

Başarılar: 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de ikinci sıra ve Türkiye Kupası finalisti.


3/ 13

Dick Advocaat (2016-2017)

Görev Süresi: 2016-2017

Başarılar: Sezonu üçüncü sırada tamamladı.


4/ 13

Aykut Kocaman (İkinci Dönem: 2017-2018)

Görev Süresi: 2017-2018

Başarılar: Sezonu ikinci sırada tamamladı.


5/ 13

Phillip Cocu (2018)

Görev Süresi: 2018

Başarılar: Beklenen başarıyı yakalayamadan kısa sürede görevden alındı.


6/ 13

Ersun Yanal (İkinci Dönem: 2018-2020)

Görev Süresi: 2018-2020

Başarılar: 2018-2019 sezonunda takımın ligde kalmasını sağladı, 2019-2020 sezonunda sezon ortasında görevden ayrıldı.


7/ 13

Tahir Karapınar (Geçici: 2020)

Görev Süresi: 2020

Başarılar: Sezonun geri kalanında geçici olarak takımın başında yer aldı.


8/ 13

Erol Bulut (2020-2021)

Görev Süresi: 2020-2021

Başarılar: Beklenen başarıyı yakalayamadan sezon ortasında görevden alındı.


9/ 13

Emre Belözoğlu (Geçici: 2021)

Görev Süresi: 2021

Başarılar: Sezonun son bölümünde geçici olarak takımın başına geçti.


10/ 13

Vítor Pereira (İkinci Dönem: 2021)

Görev Süresi: 2021

Başarılar: Beklenen başarıyı yakalayamadan kısa sürede görevden alındı.


11/ 13

İsmail Kartal (İkinci Dönem: 2022)

Görev Süresi: 2022

Başarılar: Sezonun son bölümünde takımın başında yer aldı ve takımın performansını toparladı.


12/ 13

Jorge Jesus (2022-2023)

Görev Süresi: 2022-2023

Başarılar: Sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamladı ve Türkiye Kupası'nı kazandı.


13/ 13

İsmail Kartal (Üçüncü Dönem: 2023-2024)

Görev Süresi: 2023-2024

Başarılar: Sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamladı.


#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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