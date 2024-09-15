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Spor

Fırat Aydınus Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemini açıkladı: 'Onu hazırlıyorlar'

Haber Merkezi
23:48 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 23:50 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde flaş bir açıklama geldi.

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Süper Lig'in 6. haftası derbiye sahne olacak.

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Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.

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Bu mücadeleye TFF tarafından hangi hakemin atanacağı büyük merak konusu.

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Eski hakem Fırat Aydınus, katıldığı bir programda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuştu.

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Aydınus, Merkez Hakem Kurulu'nun derbi için bir hakemi hazırladığını söyledi.

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Fırat Aydınus'un iddiasına göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Aydınus'un açıklaması şu şekilde:

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"Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak derbi maça büyük ihtimalle Atilla Karaoğlan’ı hazırlıyorlar."

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Fırat Aydınus
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