Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde flaş bir açıklama geldi.
Süper Lig'in 6. haftası derbiye sahne olacak.
Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.
Bu mücadeleye TFF tarafından hangi hakemin atanacağı büyük merak konusu.
Eski hakem Fırat Aydınus, katıldığı bir programda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuştu.
Aydınus, Merkez Hakem Kurulu'nun derbi için bir hakemi hazırladığını söyledi.
Fırat Aydınus'un iddiasına göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Aydınus'un açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak derbi maça büyük ihtimalle Atilla Karaoğlan’ı hazırlıyorlar."