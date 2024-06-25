Fransa - Polonya CANLI İZLE || Fransa - Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? || EURO 2024 D Grubu

EURO 2024 D Grubu son maçında Fransa ve Polonya karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Grupta 4 puanla 2. sırada yer alan Fransa liderlik için sahaya çıkacak. Peki, Fransa - Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fransa - Polonya canlı izleme linki.
EURO 2024 D Grubu son maçında Fransa ve Polonya karşılaşıyor.
Büyük turnuvalarda üçüncü kez karşılaşmaya hazırlanan Fransa ile Polonya, daha önce Dünya Kupası'nda sahne alan iki maçta birer galibiyet aldı (Polonya 3-2 Fransa; 1982 & Fransa 3-1 Polonya; 2022).
Polonya'ya rakip olduğu son sekiz maçı kaybetmeyen Fransa (4G 4B), rakibine en son Ağustos 1982'de oynanan hazırlık karşılaşmasında mağlup oldu (0-4).
Katıldığı son sekiz büyük turnuvada da son grup maçını kazanamayan Fransa (4B 4M), bu şekilde en son 2006 Dünya Kupası'nda Togo'yu mağlup etti (2-0).
Katıldığı son dört Avrupa Şampiyonası'nın üçünde son grup maçını kaybeden Polonya, tek galibiyetini EURO 2016'da Ukrayna (1-0) karşısında aldı ve son 16 turuna kaldı.
Didier Deschamps yönetiminde Avrupa Şampiyonası gruplarında oynadığı sekiz maçı kaybetmeyen Fransa (4G 4B), bu aşamalardaki son mağlubiyetini EURO 2012'de Laurent Blanc ile yaşadı (0-2 vs İsveç).
EURO 2024'teki iki maçında da mağlup olan Polonya, grup aşamasındaki karşılaşmalarının tamamını kaybettiği bir büyük turnuva oynamadı (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası).
En son mart ayında Şili ile karşılaştığı hazırlık maçında gol yiyen Fransa (Dario Osorio), son dört maçında kalesinde gol görmedi (367 dakika).
Antoine Griezmann, Polonya maçında oynaması durumunda Lilian Thuram'ı (32 maç) geride bırakarak Fransa formasıyla büyük turnuvalarda en fazla görev yapan isim olacak (kaleciler hariç).
EURO 2024'te Polonya formasıyla en fazla şutta payı bulunan oyuncu olan Piotr Zielinski (11; 7 şut & 4 şut pası), aynı zamanda ülkesi adına en fazla isabetli pas yapan isim konumunda (68).
Büyük turnuvalarda mağlubiyet yaşamadan en fazla maça çıkan Avrupalı oyuncu, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda Fransa formasını giydiği 17 karşılaşmayı kaybetmeyen N'Golo Kante (12G 5B).
FRANSA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fransa - Polonya maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.