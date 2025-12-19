Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fransızlar manşetlerden duyurdu: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için kapışıyor!

Fransızlar manşetlerden duyurdu: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için kapışıyor!

14:1319/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in ‘Üç Büyükleri’ rotayı aynı adrese kırdı! Fransa'dan gelen son bilgilere göre, Lorient formasıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu genç yetenek, Türkiye'nin üç dev kulübünü birbirine düşürdü.

Süper Lig'in devleri ara transfer dönemi için gaza bastı. Birçok futbolcuyla adı anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kez aynı isme, Arthur Avom'a talip olduklarına dair iddia dikkat çekti.


L'Equipe'te yer alan habere göre, şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun formasıyla boy gösteren Lorient'nin 21 yaşındaki orta sahası Avom ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor.


Fransa'dan da talipleri olan futbolcunun geleceğinin ne olacağına dair henüz son kararını vermediği belirtildi.


9 milyon euro piyasa değeri bulunan Avom, bu sezon Loreint formasıyla 16 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Kamerunlu futbolcunun Fransız ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.


Haberde Avom'un sözleşmesindeki artı 1 yıllık opsiyonu karşılayacak kadar maça çıktığı ancak Lorient'nin yeni sözleşme için henüz bir hamle yapmadığı da aktarıldı.


#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ENFLASYON ORANI ARALIK AYI BEKLENTİSİ: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?