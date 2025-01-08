Galatasaray - Başakşehir FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Galatasaray’da Başakşehir maçında ilk 11’de kimler var, eksikler hangileri? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 2019-2020 sezonunda elde ettiği Trendyol Süper Lig şampiyonluğunun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından bu iki kupayı müzesine götüren 6. takım olmak istiyor.



