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Galatasaray - Başakşehir FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Galatasaray’da Başakşehir maçında ilk 11’de kimler var, eksikler hangileri? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu

Galatasaray - Başakşehir FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Galatasaray’da Başakşehir maçında ilk 11’de kimler var, eksikler hangileri? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu

11:558/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray evinde Başakşehir FK’Yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle yarın forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray’da Başakşehir maçında ilk 11’de kimler var, eksikler hangileri? İşte Galatasaray - Başakşehir FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.


RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle yarın forma giyemeyecek.


Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.


Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.


Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi.

Başakşehir, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.


Kupada daha önce 2 kez final oynayan İstanbul ekibi, 2016-2017 sezonunda Konyaspor'a, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'ye kaybetti.


Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 2019-2020 sezonunda elde ettiği Trendyol Süper Lig şampiyonluğunun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından bu iki kupayı müzesine götüren 6. takım olmak istiyor.


GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

4 Ismail Jakobs

6 Davinson Sanchez

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

20 Gabriel Sara

34 Lucas Torreira

10 Dries Mertens

11 Yunus Akgün

45 Victor Osimhen

53 Barış Alper Yılmaz


BAŞAKŞEHİR

16 Muhammed Şengezer

3 Jerome Opoku

5 Leo Duarte

6 Lucas Lima

15 Hamza Güreler

4 Onur Ergün

8 Olivier Kemen

13 Miguel Crespo

23 Deniz Türüç

91 Davidson Gol

9 Krzysztof Piatek   

#Galatasaray
#Başakşehir FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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