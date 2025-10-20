Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı İstanbul’da yeniden yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Norveç’in formda ekibi Bodo/Glimt’i ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından çıkacağı bu karşılaşmada, hem moralini hem de gruptaki puanını artırmayı hedefliyor. Taraftarlar ise “Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte maç öncesi son gelişmeler ve maçın yayın bilgileri.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Maç öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler de maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını şimdiden araştırmaya başladı. İşte Galatasaray Bodo Glimt maçı hakkındaki son gelişmeler ve canlı yayın bilgileri.

2 /8 Galatasaray Bodo/Glimpt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, RAMS Park’ta saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle çıkacağı bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptaki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

3 /8 Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başladı. Dinamik ısınma ile başlayan idman, 5’e 2 pas, orta-şut ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesinde hazırlıklarına yarın da devam edecek.



4 /8 Bodo/Glimt formda geliyor

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, liginde son maçında Sarpsborg’u 5-2 mağlup ederek Galatasaray maçı öncesi moral buldu. Eliteserien’de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-siyahlı ekip, 24 maç sonunda 55 puanla zirve yarışında yer alıyor.

5 /8 TFF’nin dikkat çeken maç planlaması Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçının oynanacağı saate Süper Lig karşılaşmaları koyması dikkat çekti.

Aynı gün saat 20.00’de TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-Başakşehir maçları da oynanacak.

Bu durum, hem Şampiyonlar Ligi atmosferine hem de yerel lig maçlarının izlenirliğine dair tartışmaları beraberinde getirdi.

6 /8 Galatasaray’ın kalan Şampiyonlar Ligi fikstürü

22 Ekim: Galatasaray – Bodo/Glimt (19.45) 5 Kasım: Ajax – Galatasaray (23.00) 25 Kasım: Galatasaray – Union Saint-Gilloise (20.45) 9 Aralık: AS Monaco – Galatasaray (23.00) 21 Ocak: Galatasaray – Atletico Madrid (20.45) 28 Ocak: Manchester City – Galatasaray (23.00)

7 /8 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi performansı

Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olmuş, ikinci maçta ise iç sahada Liverpool’u 1-0 mağlup ederek ilk 3 puanını hanesine yazdırmıştı. Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılılar, grupta 3 puanla 21. sırada yer alıyor.