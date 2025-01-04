Galatasaray-Göztepe maçında Barış Alper Yılmaz'dan alkışlanacak hareket

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçında, sarı kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz'dan alkışlanacak hareket.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin hemen başında sarı kırmızılı takım, Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşma esnasında Barış Alper Yılmaz'dan alkışlanacak bir hareket geldi.
Barış Alper Yılmaz ve Lasse Nielsen'in ikili mücadelesinde top taça çıktı.
Hakem Galatasaray'ın lehine kararını verdi.
Fakat Barış Alper Yılmaz 'Benden çıktı' diyerek topun Göztepe'ye geçmesini sağladı.