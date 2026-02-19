Yeni Şafak
Galatasaray kazandı! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray kazandı! UEFA ülke puanı güncellendi

19/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Galibiyet, Türkiye'nin puanını yükseltti. İşte son durum...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım geriye düştüğü maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek avantajlı skoru elde etti.

Devler Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1- İngiltere - 111.797

2- İtalya - 96.446

3- İspanya - 90.484

4- Almanya - 87.331

5- Fransa - 78.927

6- Portekiz - 69.266

7- Hollanda - 66.595

8- Belçika - 60.850

9- TÜRKİYE - 49.475

10- Çekya - 47.225

