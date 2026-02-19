Galatasaray kazandı! UEFA ülke puanı güncellendi

Temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Galibiyet, Türkiye'nin puanını yükseltti. İşte son durum...
Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım geriye düştüğü maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek avantajlı skoru elde etti.
Devler Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
1- İngiltere - 111.797
2- İtalya - 96.446
3- İspanya - 90.484
4- Almanya - 87.331
5- Fransa - 78.927
6- Portekiz - 69.266
7- Hollanda - 66.595
8- Belçika - 60.850
9- TÜRKİYE - 49.475
10- Çekya - 47.225