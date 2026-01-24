Galatasaray Mourinho'nun elinden aldı: Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre; Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica, 2.5 milyon Euro kiralama, 25 milyon Euro da satın alma opsiyonu ile Asprilla için teklif verdi. Oyuncu tercih hakkını Galatasaray’dan yana kullandı. Kolombiyalı kanat oyuncusu, en geç yarın İstanbul'a gelecek.