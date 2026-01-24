Yeni Şafak
Galatasaray Mourinho'nun elinden aldı: Yıldız isimle anlaşma sağlandı

18:3424/01/2026, السبت
G: 24/01/2026, السبت
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye başlayan Galatasaray, Noa Lang hamlesi sonrası bir transferi daha bitirdi. Benfica'nın da çok istediği genç kanat oyuncusu sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

Kış transfer döneminde Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı kadrosuna katarak ilk hamlesini yaptı. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirme noktasına geldi.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre; Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica, 2.5 milyon Euro kiralama, 25 milyon Euro da satın alma opsiyonu ile Asprilla için teklif verdi. Oyuncu tercih hakkını Galatasaray’dan yana kullandı. Kolombiyalı kanat oyuncusu, en geç yarın İstanbul'a gelecek. 

Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen Yaser Asprilla, 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Asprilla'nın sözleşmesi Haziran 2030'a bulunuyordu.

