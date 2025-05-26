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Galatasaray paylaşıma tepki yağdı: Rezil ettiniz bizi

Galatasaray paylaşıma tepki yağdı: Rezil ettiniz bizi

14:2726/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından dün Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamasından bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, etkinlikte yaşanan aksaklıklar nedeniyle paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluk kupasını Yenikapı'da düzenlenen törenle kaldırdı.

Sarı-kırmızılı yüz binlerce taraftar, Yenikapı Etkinlik Alanı'nı günün erken saatlerinde doldurdu.

Ancak organizasyonda yaşanan aksaklıklar ve kupanın alana gece yarısı gelmesi, uzun süre yağmur altında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaraylı futbolcular kupayı kaldırdığı sırada alanda az sayıda taraftarın kaldığı görüldü.

Galatasaray Kulübü, dün yapılan etkinlikten drone çekimlerinin yer aldığı bir video paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımı kutlamada yaşanan sorunlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu. İşte o tepkilerden bazıları:

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden

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