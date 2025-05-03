Galatasaray-Sivasspor maçında hakem skandalı: Bir pozisyona 3 farklı karar

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son dakikalarında yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu. Hakem Ozan Ergün bir pozisyon için 3 farklı karar verdi. Bu anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

1 /9 Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, RAMS Park’ta karşılaştı.

2 /9 Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1’lik skorla kazandı.

3 /9 Mücadelenin son dakikalarında yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.

4 /9 Hakem Ozan Ergün bir pozisyon için 3 farklı karar verdi.

5 /9 89’uncu dakikada Mertens’in ters dokunuşunda top ceza sahasındaki Koita’da kaldı.

6 /9 Bu oyuncunun kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağlara gönderdiği top önce ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

7 /9 VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Ozan Ergün, pozisyonun ofsayt olmaması üzerine orta noktayı gösterdi ve gol kararı verdi.

8 /9 Daha sonra ise pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Mertens’e faul yapıldığı gerekçesiyle bir kez daha golü iptal etti.