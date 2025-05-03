Galatasaray-Sivasspor maçında hakem skandalı: Bir pozisyona 3 farklı karar

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son dakikalarında yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu. Hakem Ozan Ergün bir pozisyon için 3 farklı karar verdi. Bu anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, RAMS Park’ta karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1’lik skorla kazandı.
Mücadelenin son dakikalarında yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.
Hakem Ozan Ergün bir pozisyon için 3 farklı karar verdi.
89’uncu dakikada Mertens’in ters dokunuşunda top ceza sahasındaki Koita’da kaldı.
Bu oyuncunun kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağlara gönderdiği top önce ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.
VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Ozan Ergün, pozisyonun ofsayt olmaması üzerine orta noktayı gösterdi ve gol kararı verdi.
Daha sonra ise pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Mertens’e faul yapıldığı gerekçesiyle bir kez daha golü iptal etti.
Bu anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu.