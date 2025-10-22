Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray U19 - Bodo/Glimt U19 UEFA Gençlik Ligi maçı nefes kesti! Kazanan son dakikada belli oldu

Galatasaray U19 - Bodo/Glimt U19 UEFA Gençlik Ligi maçı nefes kesti! Kazanan son dakikada belli oldu

15:2022/10/2025, среда
G: 22/10/2025, среда
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı, Bodo/Glimt U19 takımını konuk etti. Nefes kesen mücadelede kazanan son dakikada belli oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Galatasaray U19 - Bodo/Glimt U19 karşılaşması gol düellosuna sahne oldu.

Karşılaşmada sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçmesine rağmen Norveç temsilcisi 2-2'yi yakaladı.

Mücadelenin uzatma anlarında sahneye çıkan Eyüp Can Karasu, Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol olmazken sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın diğer gollerini ise Efe Eriş ve Furkan Koçak kaydetti.

#Galatasaray
#Bodo/Glimt
#UEFA Gençlik Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman kalkacak?