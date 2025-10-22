Galatasaray U19 - Bodo/Glimt U19 UEFA Gençlik Ligi maçı nefes kesti! Kazanan son dakikada belli oldu

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı, Bodo/Glimt U19 takımını konuk etti. Nefes kesen mücadelede kazanan son dakikada belli oldu.
UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Galatasaray U19 - Bodo/Glimt U19 karşılaşması gol düellosuna sahne oldu.
Karşılaşmada sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçmesine rağmen Norveç temsilcisi 2-2'yi yakaladı.
Mücadelenin uzatma anlarında sahneye çıkan Eyüp Can Karasu, Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda gol olmazken sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın diğer gollerini ise Efe Eriş ve Furkan Koçak kaydetti.