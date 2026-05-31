Galatasaray'a 3 yıl önce gelmişti! Ayrılık kararı aldı

12:53 31/05/2026, Pazar
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusunun daha fazla süre alacağı başka bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımdan ayrılan isimler belli olmaya devam ediyor.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve Fatih Karagümrük ile anlaşan üçüncü kaleci Batuhan Şen'in ardından sarı kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşandığı öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray ile gelecek ay sözleşmesi bitecek olan Gökdeniz Gürpüz de takıma veda etti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun daha çok forma şansı bulacağı bir kulübe transfer olmak istediği öğrenildi.

2023 yılında Borussia Dortmund altyapısından transfer edilen Gökdeniz, 3 yıllık süreçte sarı kırmızılıların A takımında sadece 7 maçta forma giyebildi.

