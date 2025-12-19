Galatasaray'a iyi haber! Guardiola'nın sürpriz planı belli oldu

İngiliz devi Manchester City, 2026 yılının ilk ayında en yoğun fikstürlerden biriyle karşı karşıya. 31 günde tam 10 maça çıkacak olan Pep Guardiola'nın, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir strateji geliştirdiği ortaya çıktı.
28 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek Manchester City için flaş bir haber paylaşıldı. Manchester Evening News'in haberine göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, ocak ayındaki aşırı yoğunluğu yönetebilmek için radikal bir rotasyon planı hazırlıyor.
1 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Premier Lig, FA Cup, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere dört koldan mücadele edecek olan "Maviler", bu süreçte her üç günde bir sahaya çıkacak.
Haberin detaylarında, Guardiola'nın 28 Ocak'ta Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasını bir rotasyon fırsatı olarak gördüğü belirtiliyor. Ancak bu planın işlemesi için City'nin öncelikle 20 Ocak'taki Bodo/Glimt deplasmanından galibiyetle dönmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalmayı garantilemesi gerekiyor.
Eğer Manchester City, Norveç temsilcisine karşı puan kaybı yaşamaz ve doğrudan son 16 biletini cebine koyarsa; Galatasaray maçında as oyuncuların dinlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Guardiola'yı bu karara iten en büyük nedenlerden biri de Galatasaray maçının takvimdeki konumu. City, temsilcimizle karşılaşmadan hemen önce Manchester United ile kritik bir derbiye çıkacak; Galatasaray maçından sadece üç gün sonra ise deplasmanda Tottenham ile kozlarını paylaşacak.
Bu zorlu virajda oyuncu sağlığını korumak isteyen İspanyol teknik adamın, Galatasaray karşısında daha az süre alan isimlere ve genç yeteneklere şans vermesi bekleniyor.