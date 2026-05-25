Galatasaray'da Icardi'nin kararı belli oldu: Dursun Özbek yeni teklif yapmayacak

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız golcüye teklif sunduğu ancak Okan Buruk’un raporu nedeniyle ikinci bir teklif yapmayacağı öne sürüldü.
Galatasaray’da Mauro Icardi ile ilgili süreç gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Icardi'ye teklifini sunan Galatasaray, deneyimli golcüden gelecek resmi cevabı beklemeye geçti.
Icardi'nin Galatasaray'dan talebinin 7 milyon euro olduğu ve 2 senelik sözleşme istediği konuşuluyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili raporu da ortaya çıktı. Okan Buruk'un Icardi için "Kalmalı" şeklinde rapor vermediği belirtildi. Bu nedenle başkan Dursun Özbek'in yıldız golcü için teklifi revize etmeyeceği aktarıldı.