Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında yaşanan hakem hatalarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılıların paylaşımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 51'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.
Mücadeleye hakem Burak Pakkan'ın penaltı pozisyonunda verdiği kararla kırmızı kartlar damga vurdu.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası verilen hakem kararlarına sert tepki göstererek paylaşımda bulundu.
"Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!
Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.
Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!
Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.
Yabancı VAR’ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"