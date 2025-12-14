Yeni Şafak
Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru

15:3114/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
AA
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başakşehir maçının tarihinin değişmesi için federasyona başvuruda bulundu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabının ilk haftası 17 Aralık'ta başlayacak. Kupada ilk hafta, 24 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında 18 Aralık Perşembe günü Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin tarihinin değişmesini talep etti.

Sarı-kırmızılılar, bu maçın 1 gün öne alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının tarihiyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Okan Buruk açıklamasında, "Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var." ifadelerini kullanmıştı.

