Gaziantep FK - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Gaziantep FK evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Ukraynalı futbolcu Zubkov maçın kamp kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, maçta kart görmeleri halinde 24. haftadaki Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak. Gaziantep FK - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

1 /12 Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



2 /12 Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.



3 /12 Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.



4 /12 Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.



5 /12 Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi.



6 /12 Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 14. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.



7 /12 Bugüne dek iki takım arasında oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.



8 /12 Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 27 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.



9 /12 Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



10 /12 Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken bu sezon ligin ilk yarısındaki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



11 /12 Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.

