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Atletico Madrid dört dakikada şoku yaşadı: Üstünlüğünü koruyamadı | ÖZET

Atletico Madrid dört dakikada şoku yaşadı: Üstünlüğünü koruyamadı | ÖZET

18:379/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İspanya LaLiga 27. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Getafe'ye 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında fırsat tepti. Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 88 ile 90+2. dakikada Arambarri (2) attı. Madrid'in tek golünü 75. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Getafe-Atletico Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya LaLiga 27. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi.

88'nci dakikaya 1-0 önde giren Atletico Madrid, 88 ve 90+2. dakika yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 88 ile 90+2. dakikada Arambarri (2) kaydetti.

Atletico Madrid'in tek golünü 75. dakikada Alexander Sörloth attı. Madrid'de Angel Correa 88. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid maç fazlasıyla birlikte 56 puanla ikinci sırada kaldı. Getafe puanını 33 yaparak 11. sıraya yükseldi.

GETAFE - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

Getafe - Atletico Madrid maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Atletico Madrid
#Getafe
#İspanya LaLiga

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