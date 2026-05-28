Göztepeli Juan'a 18 milyon euroluk teklif

15:1628/05/2026, Perşembe
DHA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Juan'a sürpriz bir talip çıktı. 24 yaşındaki genç futbolcu için kesenin ağzını açtılar...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdesi haline gelen Juan Silva için Sport Prebuplic şirketi aceleci davranmayacak. Son olarak Fransız ekibi Lille'in ciddi şekilde ilgilendiği golcü futbolcuya önerdiği 15 milyon euroluk rakamı 18 milyon euroya yükselttiği ileri sürüldü. 

Ancak Göztepe yönetimin şimdilik beklemede olduğu ve hiçbir kulüple anlaşmadığı kaydedildi. Kurmayların, önceki sezon Romulo transferinde olduğu gibi Juan için de tekliflerin artmasını planladığı vurgulandı.

Romulo'yu 2025 ağustos yazında 20+ milyon euroya Alman temsilcisi Leipzig'e satan Sport Republic şirketinin, Juan'da da aynı yolu izleyeceği bildirildi.

Göztepe şu an için en ciddi teklifi Lille'den alırken, İngiltere ve Almanya'dan da Juan'ın takip edildiği dile getirildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca Dünya Kupası'nı bekleyeceği, golcü futbolcu piyasasında yaşanacak hareketliliğe göre Juan'ı 20 milyon euro ya da üzeri bir bedele satacağı açıklandı.

