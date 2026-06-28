Güney Afrika - Kanada CANLI TRT 1 İZLE || Güney Afrika - Kanada maçı saat kaçta, hangi kanalda, frekans bilgileri ne? İşte TRT güncel frekans ayarı ve canlı yayın ekranı…

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ve Kanada bu akşam saat 22.00’de karşı karşıya geliyor. Sofi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Güney Afrika - Kanada canlı izleme linki ve TRT 1 frekans bilgileri haberimizde.

1 /7 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Güney Afrika Millî Futbol Takımı ile Kanada Millî Futbol Takımı kozlarını paylaşacak.

2 /7 Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele bu akşam TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Güney Afrika - Kanada maçı saat kaçta? İşte tüm bilgiler...

3 /7 Güney Afrika - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu kapsamında oynanacak Güney Afrika - Kanada karşılaşması, bu akşam saat 22.00'de (TSİ) başlayacak. Mücadele, ABD'nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadium'nda oynanacak.



4 /7 Güney Afrika - Kanada maçı hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turundaki Güney Afrika - Kanada karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de canlı takip edilebilecek.



5 /7 Son 16 bileti için kritik mücadele Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdıracak. Beraberlik halinde karşılaşma uzatmalara gidecek, eşitliğin bozulmaması durumunda ise turu geçen ekip seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı yaşanırken, Güney Afrika ile Kanada arasındaki kritik mücadele futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.



6 /7 TRT 1 frekans bilgileri Karşılaşmayı uydu üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için TRT 1'in güncel uydu bilgileri şu şekilde: Uydu: Türksat 4A Frekans: 11794 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol Oranı: 30000 FEC: 3/4

