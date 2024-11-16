Hakan Çalhanoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na teselli: İkili arasındaki konuşma ortaya çıktı

A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçın 89. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan Aktürkoğlu'nu kaptan Hakan Çalhanoğlu teselli etti.
A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galler ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmada bulduğu fırsatları değerlendiremeyen milliler, 89. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Kaçırdığı penaltı sonrası Kerem Aktürkoğlu, son düdüğün ardından büyük üzüntü yaşadı.
Maç sonunda kaptan Hakan Çalhanoğlu, penaltıyı değerlendiremeyen Kerem Aktürkoğlu'nu teselli etti.
"Ben de kaçırdım yapacak bir şey yok..."