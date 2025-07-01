Hakan Çalhanoğlu'nunun eşinden flaş paylaşım: Pişman olma

Galatasaray'a transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de takım arkadaşı Lautaro Martinez tarafından hedef gösterildi. Milli futbolcunun eşi Sinem Çalhanoğlu, bu durumun ardından sitem dolu bir mesaj yayımladı.
Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye elendikleri maçın ardından isim vermeden Hakan Çalhanoğlu'nu hedef almıştı.
Martinez, "Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm" ifadelerini kullanmıştı. Inter Başkanı Giuseppe Marotta da, "Lautaro sanırım Hakan'dan bahsediyor" diyerek Arjantinli futbolcunun hedefindeki ismin milli futbolcumuz olduğunu belirtmişti.
Başkan Marotta, Galatasaray'a transferi için takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler çıkan Hakan Çalhanoğlu için, "Bir oyuncu ayrılmak istediğini gösterdiğinde, kapının sonuna kadar açık olduğunu görecektir. Ama ona yük olmayalım, önümüzdeki haftalarda birbirimizle konuşmamız gerekiyor ve ayrılmak isterse onunla görüşeceğiz" açıklamasını yapmıştı.
Bu yaşananların ardından Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan sitem dolu bir paylaşım geldi.
Sinem Çalhanoğlu, eşini etiketleyerek yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Bazı insanlar size sadık değildir. Onlar size olan ihtiyaçlarına sadıktırlar. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir. İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma. Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır."