Hakan Çalhanoğlu'nunun eşinden flaş paylaşım: Pişman olma

Sinem Çalhanoğlu, eşini etiketleyerek yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:





"Bazı insanlar size sadık değildir. Onlar size olan ihtiyaçlarına sadıktırlar. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir. İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma. Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır."