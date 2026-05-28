Hamit Altıntop'tan Fenerbahçe için sert Maldini eleştirisi: ‘Büyük bir haksızlık’

14:5628/05/2026, Perşembe
Fenerbahçe'de yaklaşan kongre öncesi başkan adayı Hakan Safi'nin dünyaca ünlü İtalyan efsane Paolo Maldini ile İstanbul'da bir araya gelmesi ve projesine dahil etmesi büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu hamleye spor camiasının içinden çarpıcı bir itiraz yükseldi. Türk futbolunun ve millî takımın önemli figürlerinden Hamit Altıntop, dışarıdan gelen isimlerin her seferinde "kurtarıcı" gibi sunulmasını sert bir dille eleştirdi.

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Fenerbahçe’nin yabancı teknik direktör arayışları ve özellikle Paolo Maldini ismi etrafında oluşan beklentilere sert bir tepki gösterdi.


Altıntop, medyada sıkça dile getirilen “dışarıdan kurtarıcı” arayışına karşı Türk futbolunun kendi iç dinamiklerine ve birikimine vurgu yaptı.


Altıntop’un açıklamaları şöyle:

“Medya çalışmaları, dışarıdan destek ve istişare elbette değerlidir. Ancak her seferinde çaresizlik duygusuyla dışarıdan gelen herkesi ‘kurtarıcı’ gibi göstermenin, bu ülkenin kendi yetiştirdiği değerlere haksızlık olduğunu düşünüyorum.


Maldini gibi değerli bir ismin tecrübesine elbette saygı duyuyorum. Fakat onu uzaktan bile ‘tek çözüm’ gibi konumlandırmak; Oğuzlara, Rüştülere, Bülentlere, Tümerlere ve bu toprakların futbol birikimine yapılmış büyük bir haksızlıktır.

Biz de yabancı teknik direktör getirdik, bunu da yaşadık. Teknik direktör önemli bir parçadır ama asıl mesele kişileri kurtarıcı ilan etmek değil, doğru sistemi, doğru istikrarı, doğru kültürü ve doğru aklı kurabilmektir.

Türk futbolunun en çok ihtiyaç duyduğu şey de tam olarak budur.”


