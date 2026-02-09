Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldıza: 30 milyon euroluk oyuncu değil

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendiren Hasan Şaş, Süper Lig’de ödenen astronomik bonservis bedellerine sert tepki gösterdi.
Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, transfer piyasasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
sporON YouTube kanalında konuşan Şaş, özellikle son dönemde telaffuz edilen yüksek bonservis bedellerine karşı çıktı. Noa Lang için konuşulan rakamları eleştiren Şaş, "Noa Lang’a 30 milyon euro verilmesine karşıyım. Ne yaparsa yapsın 30 milyon euroluk bir oyuncu değil" ifadelerini kullandı.
Avrupalı kulüplerin Türkiye pazarını çözdüğünü savunan Hasan Şaş,“Singo çok iyi oyuncu ama artık Türkiye pazarını buldular. Sizi içten içe deşerler” dedi.
Kante ve Guendouzi üzerinden örnekler veren Şaş, maliyetlere tepki göstererek,
“Kante’nin maliyeti 34 yaşında 60 milyon euro olur mu? Guendouzi gibi düz bir oyuncunun maliyeti 60 milyon euro olur mu? Uğurcan Çakır 30 milyon euro, Singo sağ bek 30 milyon euro… Nereye kadar?” sözlerini sarf etti.
Transfer beklentilerinin gerçekçi olmadığını vurgulayan Şaş, “İnsanlar her zaman 30’luk, 50’lik transferler beklemesin. Hayal bu. Bundan sonrası hem Fenerbahçe hem Galatasaray için çok zor” dedi.
Beşiktaş’ın devre arası harcamalarına da değinen Hasan Şaş, “Beşiktaş devre arasında 50 milyon euro harcadı. Ben gözümle görüyorum; Singo 10 milyon euro, Noa Lang 10 milyon euro, Guendouzi 8 milyon euro… Ne 30 milyon eurosu, yapmayın artık. Gerçekten kendinize gelin!” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.