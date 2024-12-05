İbrahim Hacıosmanoğlu VAR odasını dinlediklerini açıkladı: 'O takımın hakkı yendi'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı Trt Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolundaki kaos ortamına, maçlarda yaşanan hakem hatalarına, MHK'nın dikkat çeken atamalarına değinen Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisi için söylediği sözlere de yanıt verdi. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun öne çıkan açıklamaları...
'Kabul edilebilir gibi değil'
"Sayın başkanın (Dursun Özbek) açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim."
'Hakem arkadaşımızın arkasındayız'
"MHK'nin atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım."
'Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım'
"Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var."
'Kimseye yalakalık yapmadık'
"Bugün TFF başkanıyız. Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de Galatasaray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Ali Koç aynı anda Kulüpler Birliği başkanı. Biz bütün eski defterleri kapattık dedik. Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık."
'Ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle'
"Orası, Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar. Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı'nı oturttuk, Fenerbahçe Başkanı oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim."
'Eyüpspor'un hakkı yendi'
"MHK, maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği söyleniyor. Talimatla verilmiş olsa, maçta dinliyoruz; Eyüpspor'un hakkı yendi. Nasıl bir haksızlıksa bu, 11 galibiyet 2 beraberliğiniz var. O yüzden mi lidersiniz?"
'Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?'
"Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?"
'Kimse bize yön veremez'
"Her hakem her maça gidecek. Ben 4 aydır şirketime gitmedim. Daha 1 kez TFF'de başkanlık makamına oturmadım. Kim gelirse gelsin TFF'ye, kimse bize yön veremez."