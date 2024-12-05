İbrahim Hacıosmanoğlu VAR odasını dinlediklerini açıkladı: 'O takımın hakkı yendi'

'Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?'

"Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?"



