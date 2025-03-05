Infantino sürprizi açıkladı: Dünya Kupası için tarihi bir an!

2026 Dünya Kupası 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. FIFA başkanı Gianni Infantino, uluslararası futbolun en prestijli turnuvası Dünya Kupası için sürprizi açıkladı. Detaylar haberimizde.
2026 Dünya Kupası için heyecan şimdiden başladı. FIFA başkanı Infantino yaklaşan büyük turnuva ile ilgili sürprizi açıkladı.
Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak." ifadelerini kullandı.
2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 Perşembe – 19 Temmuz 2026 Pazar tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKEDE DÜZENLENECEK?
2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.