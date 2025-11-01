Inter'de çılgın karar! 2 golle yıldızlaşmıştı: Hakan Çalhanoğlu kritik maçta 11'de yok

İtalya'da fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu, son maçta Fiorentina ağlarına bıraktığı iki golle takımını zafere taşımıştı. Ancak Inter'de teknik direktör Chivu'dan kimsenin beklemediği bir karar geldi. Yoğun fikstür sebebiyle kritik Verona deplasmanı öncesinde, yıldız Türk oyuncunun ilk 11'den kesilmesi bekleniyor.
Inter, Serie A'da geçtiğimiz çarşamba günü Fiorentina'yı konuk ettiği maçta rakibini 3-0 yenerken, Hakan Çalhanoğlu biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle müsabakaya damga vuran isim oldu.
Ligde yarın Verona'ya konuk olacak Milano takımında yoğun fikstürün yaratmış olduğu yorgunluk, teknik direktör Cristian Chivu'yu sürpriz kararlar almaya itiyor.
FCInter1908'in haberine göre; Rumen teknik adam, Fiorentina maçında 90 dakikanın tamamında sahada olan Hakan'ı Verona deplasmanında dinlendirmeyi düşünüyor.
Chivu'nın Türk orta saha oyuncusunun yerine Nicolo Barella'ya forma vereceği ileri sürüldü. Haberde, Barella'nın yanında ise Piotr Zielinski ve Petar Sucic'in yer alacağı belirtildi.
Bu arada Cristian Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Manuel Akanji'yi de dinlendirmeyi düşündüğü ve üçlü savunmanın sağında Yann Bisseck'e görev vereceği iddia edildi.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak olan Verona - Inter maçı TSİ 14.30'da başlayacak.