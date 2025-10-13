Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci'yle ilgili olay iddia: Bakın kime küfretmiş!

15:0113/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'yle ilgili gündem olan bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun geçen sezon Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı derbide Okan Buruk'un yanında durarak Jose Mourinho'ya küfrettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

Cenk Tosun'un son oynanan Samsunspor maçında oyuna alınmasına gösterdiği tepki, İrfan Can Kahveci'nin de karşılaşmanın sonunda takım arkadaşı Archie Brown'la yaşadığı gerginlik nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtilmişti.

Kadro dışı bırakılan oyunculardan İrfan Can Kahveci'yle ilgili gündem olan bir iddia ortaya atıldı.

İrfan Can Kahveci'nin Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı olaylı derbide, o dönemki kendi hocasının değil de rakip takım hocasının yanında durduğu öne sürüldü.

İddianın sahibi gazeteci İbrahim Seten, olaylı derbide yaşananlarla ilgili 343 Digital YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı:


"Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı maçta İrfan Can sahadan çıkarken küfrediyor. Hepimiz sandık ki Galatasaray'a küfrediyor. Küfrettiği Mourinho'nun kendisiymiş. İrfan Van Kahveci Okan Hoca'ya 'Abi uyma, manyak bu' diyor. Çıkarken de 'Alçak herif' diyerek Mourinho'ya küfrediyor."

