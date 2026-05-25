Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı: 1 yıllık imza atacak

14:58 25/05/2026, Pazartesi
Suudi Arabistan’da Al Nassr ile şampiyonluk yaşayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sözleşmesi bittiği için takımdan ayrılma kararı almıştı. Son maçın ardından açıklamalarda bulunan Jesus, Türkiye’den 2 takımdan teklif aldığını ve Fenerbahçe ile yarım kalan hikayesi olduğunu ifade etmişti. Jorge Jesus ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Jorge Jesus’un geleceği merak konusuydu.

Türkiye’ye dönebileceği ifade edilen hatta kendisini 2 takımın istediğini söyleyen Jesus, kariyerine yönelik kararını verdi.

Al Nassr, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 sezonluk anlaşmaya vardı.

Jesus 1 yıl daha Suudi Arabistan’da kalacak.

