Kahreden sakatlık! Tecrübeli oyuncunun maçta boynu kırıldı

Tuğçe Erginkoç
12:049/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Çin 2. Ligi'nde oynanan bir maçta izleyenleri şoke eden bir sakatlık yaşandı. Boynu kırılan tecrübeli oyuncunun felç kalma riski var. İşte detaylar...

Çin 2. Ligi'nde Guangxi Pingguo takımında forma giyen Samuel Asamoah, çok tehlikeli bir sakatlık yaşadı.

Maç esnasında saha kenarındaki reklam panosuna şiddetli bir şekilde çarpan tecrübeli ismin boynunda kırık meydana geldi.

Saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan Togolu futbolcu derhal hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Oyuncunun felç kalma ihtimalinin bulunduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Tecrübeli ismin boyun omurgasında kırık ve omurilik sinirlerinde ciddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Asamoah'ın kariyerinin tehlikeye girdiği belirtiliyor.

