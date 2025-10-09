Kahreden sakatlık! Tecrübeli oyuncunun maçta boynu kırıldı

Çin 2. Ligi'nde oynanan bir maçta izleyenleri şoke eden bir sakatlık yaşandı. Boynu kırılan tecrübeli oyuncunun felç kalma riski var. İşte detaylar...

1 /5 Çin 2. Ligi'nde Guangxi Pingguo takımında forma giyen Samuel Asamoah, çok tehlikeli bir sakatlık yaşadı.

2 /5 Maç esnasında saha kenarındaki reklam panosuna şiddetli bir şekilde çarpan tecrübeli ismin boynunda kırık meydana geldi.

3 /5 Saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan Togolu futbolcu derhal hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

4 /5 Oyuncunun felç kalma ihtimalinin bulunduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.