Kenan Yıldız için bomba transfer iddiası: Arda Güler’e rakip olabilir!

Juventus’un 19 yaşındaki genç yeteneği Kenan Yıldız için La Liga devinden flaş bir transfer hamlesi geldi. İspanyol basını, genç futbolcu için 50 milyon euroluk bir teklif hazırlandığını yazdı. Eğer transfer gerçekleşirse, Kenan Yıldız, Real Madrid’li Arda Güler ile La Liga’da ezeli rakip olacak. İşte detaylar.

1 /6 Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan devinde 10 numaralı formayı taşıyan ve kulübün gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Kenan, Avrupa'nın büyük takımlarının radarına girmeye devam ediyor.



2 /6 İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre, Barcelona, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a resmi teklif hazırlığında.

3 /6 Haberde, Katalan ekibinin genç futbolcu için 50 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Juventus'un bu miktarın artırılmasını talep ettiği belirtildi.



4 /6 ARDA GÜLER İLE RAKİP OLABİLİR

Eğer transfer gerçekleşirse, Türk futbolunun iki önemli ismi Kenan Yıldız ve Arda Güler, La Liga'nın ezeli rakipleri Barcelona ve Real Madrid formalarıyla karşı karşıya gelecek.



5 /6 Bu gelişme, El Clasico'nun yeni bir boyut kazanmasını sağlayarak, futbolun en büyük rekabetlerinden birine Türk oyuncuların damga vurmasına yol açabilir.

