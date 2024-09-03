Kerem Aktürkoğlu: ‘Bunu yapmayı çok istiyorum…’

Film karakteri Harry Potter'a benzetilen ve bu yüzden sahada rakip futbolcuya "expelliarmus" (rakibi etkisiz hale getirme) yaptığı yönünde gelen bir soruya da cevap veren Kerem, "Amacım bu ve rakiplerime de bunu yapmayı çok istiyorum." açıklamasında bulundu.