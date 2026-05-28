Lige yeni yükseldiler: Eski Fenerbahçeliyi transfer ediyorlar!

Serie A'ya tırmanma başarısı gösteren Venezia FC, bir dönem Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın.
Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve kariyerine Juventus'ta devam eden Filip Kostic hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı.
İtalyan gazeteci Romeo Agresti'nin haberine göre; Serie A'ya yükselen Venezia FC, Sırp sol bek oyuncusunu transfer etmek üzere.
SÖZLEŞME İMZALAMAYACAK
Juventus'ta beklediği süreleri bulamayan ve sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kontrat yenilememe kararı aldı.
2025/26 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan ve yalnızca 527 dakika sahada kalabilen Kostic, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.