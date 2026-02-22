Yeni Şafak
Mauro Icardi'nin oyundan çıkma nedenini canlı yayında açıkladı

09:4422/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olurken, yorumcu Levent Tüzemen Icardi'nin oyundan çıkma sebebini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ikinci yarısı başlarken maça ilk 11'de başlayan Mauro Icardi oyundan alındı.

Arjantinli golcünün oyundan çıkışı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen ise golcü futbolcunun oyundan neden alındığını açıkladı.

Tüzemen, "Icardi'nin boynunda ağrısı vardı, iğne olmuş. O yüzden oyundan çıkmış. Bana gelen bilgi böyle..." ifadelerini kullandı.


#Galatasaray
#Mauro Icardi
#TÜMOSAN Konyaspor
