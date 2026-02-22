Mauro Icardi'nin oyundan çıkma nedenini canlı yayında açıkladı

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olurken, yorumcu Levent Tüzemen Icardi'nin oyundan çıkma sebebini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Mücadelenin ikinci yarısı başlarken maça ilk 11'de başlayan Mauro Icardi oyundan alındı.
Arjantinli golcünün oyundan çıkışı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen ise golcü futbolcunun oyundan neden alındığını açıkladı.
Tüzemen, "Icardi'nin boynunda ağrısı vardı, iğne olmuş. O yüzden oyundan çıkmış. Bana gelen bilgi böyle..." ifadelerini kullandı.