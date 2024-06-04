Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevi için eski milli oyuncu Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevi için Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı.
100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal’ı getirdi.
Kulüp yöneticisi Cristian Fogarassy, uzun süren görüşmelerin ardından Mehmet Topal’ı ikna etti.
Genç teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Romanya ekibi, yarın anlaşmayı resmi olarak duyuracak.
Mehmet Topal ve ekibi, cuma günü Romanya’ya gidecek ve pazar günü düzenlenecek imza töreniyle resmi imzayı atacak.
Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye'ye 2 tane sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal'ın transfer listesinde Türkiye liginde forma giyen oyuncular da yer alıyor.