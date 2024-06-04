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Spor

Mehmet Topal teknik direktörlüğe adım atıyor: İşte yeni adresi

23:03 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 23:11 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevi için eski milli oyuncu Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevi için Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı.

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100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal’ı getirdi.


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Kulüp yöneticisi Cristian Fogarassy, uzun süren görüşmelerin ardından Mehmet Topal’ı ikna etti.

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Genç teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



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Romanya ekibi, yarın anlaşmayı resmi olarak duyuracak.

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Mehmet Topal ve ekibi, cuma günü Romanya’ya gidecek ve pazar günü düzenlenecek imza töreniyle resmi imzayı atacak.



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Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye'ye 2 tane sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal'ın transfer listesinde Türkiye liginde forma giyen oyuncular da yer alıyor.

#Mehmet Topal
#Petrolul Ploiesti
#Teknik direktör
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