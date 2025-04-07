Memphis Depay'ın hareketi futbol dünyasını ikiye böldü: Sarı kart sonrası Neymar ve Melo’dan hakeme sert tepki!

Brezilya Futbol Federasyonu’nun, Memphis Depay’in topun üzerine çıkması sonrası aldığı “sarı kart” kararı futbol dünyasını ikiye böldü. Neymar ve Felipe Melo bu karar sitem etti. İşte detaylar.
Brezilya Serie A takımlarından Corinthians forması giyen Hollandalı futbolcu Memphis Depay, geçtiğimiz günlerdeki hareketiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Palmeiras ile oynanan maçta topun üzerine çıkarak bir süre bekleyen Depay, rakip futbolcuların tepkisiyle karşılaşmış ve tartışma yaşamıştı.
Brezilya Futbol Federasyonu ise bu anların üzerine benzer pozisyonlarda hareketi yapan futbolculara sarı kart gösterileceğini açıklayarak kararın CONMEBOL'dan geldiğini duyurdu.
Bu kararın gerekçeleri olarak ise bu hareketin sportmenliğe aykırı olduğu ve futbola saygısızlık olarak nitelendirildiği belirtildi.
NEYMAR VE MELO TEPKİ GÖSTERDİ
Eski Galatasaraylı Felipe Melo ve dünya yıldızı Neymar, Brezilya Futbol Federasyonu'nun bu kararına tepki gösterdi.
Neymar, "Futbol giderek daha fazla sıkcı hale geliyor." diye açıklama yaptı.
Felip Melo, "Brezilya, futbol oynamanın verdiği keyif sayesinde beş kez dünya şampiyonu oldu. Sokaklarda, toprakta oynayan çocuklara topa basamayacaklarını mı söyleyeceksiniz? Bunu onlara açıklayacak mısınız? Bunun saçma olduğunu düşünüyorum, buna katılmıyorum." ifadelerini kullandı.