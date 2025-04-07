Memphis Depay'ın hareketi futbol dünyasını ikiye böldü: Sarı kart sonrası Neymar ve Melo’dan hakeme sert tepki!

Felip Melo, "Brezilya, futbol oynamanın verdiği keyif sayesinde beş kez dünya şampiyonu oldu. Sokaklarda, toprakta oynayan çocuklara topa basamayacaklarını mı söyleyeceksiniz? Bunu onlara açıklayacak mısınız? Bunun saçma olduğunu düşünüyorum, buna katılmıyorum." ifadelerini kullandı.



