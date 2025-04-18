Messi’den beklenen açıklama geldi: 2026 Dünya Kupası’na katılacak mı?

LAMİNE YAMAL AÇIKLAMASI





Son olarak Lamine Yamal hakkında konuşan Lionel Messi şu ifadeleri kullandı: "Lamine Yamal’ın gösterdikleri etkileyici. İspanya ile daha önce Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadı. O sadece 17 yaşında, büyüme sürecinde ve tıpkı benim yaptığım gibi oyununa bir şeyler katmaya devam edecek. İnanılmaz niteliklere sahip ve şimdiden dünyanın en iyi oyuncularından biri."



