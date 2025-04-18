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Messi’den beklenen açıklama geldi: 2026 Dünya Kupası’na katılacak mı?

Messi’den beklenen açıklama geldi: 2026 Dünya Kupası’na katılacak mı?

15:3018/04/2025, Friday
G: 18/04/2025, Friday
Yeni Şafak
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Arjantinli efsane Lionel Messi, sosyal medyada merak edilen soruya yanıt verdi. 2026 Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağına bu yıl karar vereceğini duyuran yıldız çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, katıldı bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulundu.

Simplemente Futbol'a konuşan Messi, Barcelona forması giymeyi hayal ettiğini dile getirdi ve "Barcelona’ya, her zaman olmak istediğim yere geri dönmeyi düşünüyordum ama bu mümkün olmadı." dedi.


2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?



Arjanyinli yıldız, 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı ile ilgili şöyle konuştu: "2026 Dünya Kupası ile ilgili kararımı bu yıl vereceğim. Bu yıl önemli olacak."


"HER KUPAYI KAZANDIM"



Messi, kariyerindeki her kupayı kazandığı belirterek, "Dünya Kupası'nı kazanamıyordum ama kazandım. Hepsini kazandım. Artık futboldan hiçbir şey isteyemem." ifadelerini kullandı.


GUARDIOLA SÖZLERİ


Barcelona döneminde çalıştığı Pep Guardiola hakkında konuşan süper yıldız şu ifadeleri kullandı: "Pep Guardiola başka bir dünyadan. O farklı, kimsenin görmediği şeyleri görüyor. Futbolu değiştirdi. Aslında futbola bir nevi zarar verdi çünkü insanlar bizim Barcelona’da oynadığımız gibi oynamaya çalıştı."


"BU KADAR KUPAYI SAKLAMAK GERÇEKTEN ZOR"


Dünya futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olan Messi, özel koleksiyonunun büyük bir bölümünün Barcelona’da olduğunu belirterek, "Tüm kupalarım Barselona’da. Arjantin Millî Takımıyla kazandıklarım için de özel bir yerim var ama çoğu Barcelona’da. Bu kadar çok kupayı saklamak gerçekten zor." ifadelerini kullandı.


LAMİNE YAMAL AÇIKLAMASI


Son olarak Lamine Yamal hakkında konuşan Lionel Messi şu ifadeleri kullandı: "Lamine Yamal’ın gösterdikleri etkileyici. İspanya ile daha önce Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadı. O sadece 17 yaşında, büyüme sürecinde ve tıpkı benim yaptığım gibi oyununa bir şeyler katmaya devam edecek. İnanılmaz niteliklere sahip ve şimdiden dünyanın en iyi oyuncularından biri."


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