Monaco maçı sonrası Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu için skandal sözler

L'Equipe: Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı domine ederek bir üst tura yükseldi













"Monacolular büyük ölçüde üstünlük kurarak sayısız fırsat yarattılar. Ancak mükemmel bir Uğurcan Çakır ile karşılaştılar. Çakır 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Günay Güvenç girdi. Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli tarafından sahaya girerken alay konusu olan yedek kaleci, birkaç saniye sonra Camara'nın kornerinde pahalı bir hata yaptı. Böylece Galatasaray kalecisinin oyundan çıkması her şeyi değiştirdi ve Monaco taraftarlarını çok sevindirdi."