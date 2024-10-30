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Mourinho'dan Trabzonspor maçında sistem değişikliği! Yıldız isim kulübeye

Mourinho'dan Trabzonspor maçında sistem değişikliği! Yıldız isim kulübeye

10:0730/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sistemi değiştirme kararı aldı. Yıldız isme kulübe yolu göründü. İşte detaylar...

Son olarak Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

Jose Mourinho'nun zorlu karşılaşmada dizilişi değiştirmesi bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre Jose Mourinho, Trabzonspor maçında tek forvetli sisteme dönüş yapacak.

Manchester United ve Bodrum FK maçlarında fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri'nin Trabzonspor maçında sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Portekizli teknik adamın Edin Dzeko'yu zorlu maçta hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor.

Öte yandan Jose Mourinho, Bodrum FK maçında ilk kez yedek bıraktığı Sebastian Szymanski'yi de Trabzonspor'a karşı yeniden sahaya sürecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

#Jose Mourinho
#Trabzonspor
#Fenerbahçe

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