Brezilya futbolunun tartışmasız en renkli figürlerinden Neymar, yine adından söz ettirmeyi başardı. Santos’un, Brasileirão’nun 11. haftasında Botafogo ile oynadığı maçta 1-0’lık yenilgiyle sonuçlanan karşılaşmada, yıldız oyuncu 76. dakikada yaptığı hareketle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kariyerine çıkış yaptığı kulüp olan Santos'ta devam eden Brezilyalı yıldız Neymar, son oynanan Botafogo maçından inanılmaz bir harekete imza attı.
Futbolculuğuyla birçok futbolseveri ikiye bölen Neymar, dünyanın en yetenekli oyuncularından biri olarak görülürken yeteneğine en çok ihanet eden futbolcular arasında da önemli bir sırayı koruyor.
Son dönemde sakatlıkları nedeniyle sahalardan bir hayli uzak kalan yıldız isim, Botafogo maçının 76. dakikasında eliyle gol attı.
Sarı kartı olmasına rağmen eliyle gol atan Neymar'ın bu hareketi ise gözlerden kaçmadı. Maçın hakemi golü iptal ederken 33 yaşındaki isme de ikinci sarı kartı göstererek oyundan attı.
Botafogo, Neymar'ın atılmasının ardından Victor Guimares'in 86. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Neymar'ın eliyle gol atması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok taraftar tarafından da dalga konusu oldu.
Bu anlar, Maradona'nın "Tanrı'nın eli" diye adlandırılan golüne de benzetildi.