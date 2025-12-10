Yeni Şafak
Nihat Kahveci'den Galatasaray iddiası

09:3210/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Galatasaray’ın Monaco karşısında ilk yarıda oynadığı futbola dikkat çeken Nihat Kahveci, ikinci devrede ortaya çıkan enerji kaybını anlayamadığını söyledi ve önemli bir iddia ortaya attı.

Nihat Kahveci, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya 1-0 kaybettiği karşılaşmayı yorumladı.




Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, sarı-kırmızılı takımın ilk ve ikinci yarıdaki görüntülerinin birbirinden tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Kahveci, karşılaşmanın analizinde "Siyahla beyaz gibiydi. İkinci yarı ne olduysa... Başka bir takım mı çıktı? Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı” sözleriyle Galatasaray’ın oyundaki sert düşüşünü anlattı.

Nihat Kahveci, benzer durumun Fenerbahçe derbisinde ve Samsunspor maçında da yaşandığını hatırlattı.

Sarı-kırmızılıların özellikle ikinci yarılarda neden fiziksel olarak geride kaldığına değinen Kahveci, şu değerlendirmeyi yaptı:


"Barış Sane'ye pas vermeye çalışıyor, kaptırıyor. Osimhen Barış'ın önüne atsa karşı karşıya kalacak, uzun atıyor. Jakobs, Barış'a veremiyor. Bunlar hep pozisyon olabilecek aksiyonlar ama bireysel hatalardan top geriye dönüyor…"

Ardından takımın düşen temposuna gönderme yapan Kahveci, "Zaten gitmiyor makine, benzinciye uğruyor. Baba bugün benzin yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın ilk yarıda oynadığı futbola dikkat çeken Kahveci, ikinci devrede ortaya çıkan enerji kaybını anlayamadığını söyledi ve önemli bir iddia ortaya attı:

"İlk yarıdaki Galatasaray oyunu çeyrek final görür."

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Monaco
