Nijerya'nın hocası Eric Chelle'den ortalığı karıştıran Osimhen açıklaması

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Polonya ve Portekiz ile oynayacakları hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmayan Victor Osimhen'le ilgili olay bir açıklama yaptı.
Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz'le hazırlık maçına çıkacak. Bu karşılaşmalar öncesi milli takım teknik direktörü Eric Chelle, önemli açıklamalarda bulundu.
Chelle düzenlenen basın toplantısında Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in kadroda yer almama nedenlerini açıkladı.
Tecrübeli teknik adam, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız; çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama Galatasaray cephesinde şok etkisine neden oldu.