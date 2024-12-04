Nuri Şahin’in gözbebeği İngiliz devlerinin hedefinde: 100 milyon euro veren alır!

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund’un yıldız futbolcusu için Premier Lig ekipleri yarışa girdi. Nuri Şahin’in vazgeçilmezleri arasında yer alan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Tottenham’ın radarına girdi. İddiaya göre Borussia Dortmund oyuncu için 100 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Detaylar haberimizde.

1 /6 Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Jamie Bynoe-Gittens, performansıyla Premier League devlerinin dikkatini çekti.

2 /6 Sky Sports'un haberine göre; Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Tottenham, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yeni süperstarı Jamie Bynoe-Gittens ile ilgileniyor ve durumunu yakından takip ediyor.



3 /6 Haberin devamında, Jamie Bynoe-Gittens'in uzun vadede Premier League'de oynamayı arzu ettiğini ancak kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı da düşünmediğini yazdı.

4 /6 Öte yandan Premier League devlerinin transfer listesinde yer alan Gittens için Borussia Dortmund'un yaklaşık 100 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.



5 /6 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, hafta sonu Bayern Münih'e karşı muhteşem bir gol kaydetmişti.

