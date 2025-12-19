Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk gözden çıkarmıştı! MLS yolcusu

Okan Buruk gözden çıkarmıştı! MLS yolcusu

13:2719/12/2025, الجمعة
G: 19/12/2025, الجمعة
Diğer
Sonraki haber

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-kırmızılılarda gözden düşen ismin MLS'e transfer olabileceği ifade edildi.

Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Cimbom bu karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin ardından Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmaya odaklandı. Sarı-kırmızılılarda tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak.

Cimbom'da diğer yandan transfer çalışmaları titizlikle devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim kadrosuna önemli isimleri dahil etmek isterken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

Bu anlamda performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu'ya ABD'den MLS'ten birçok takımın ilgi gösterdiği kaydedildi. Deneyimli orta saha için resmi teklif bekleniyor.

#Galatasaray
#Berkan Kutlu
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: AGS 10 Bin Öğretmen Alımı Ne Zaman Yapılacak, Kontenjan Değişecek Mi?