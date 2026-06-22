Okan Buruk üç futbolcuyu veto etti: Biri eski Fenerbahçeli

Teknik direktör Okan Buruk'un ise üç futbolcu için de olumsuz görüş bildirdiği öğrenildi.





Tecrübeli çalıştırıcının, "Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak bize daha yüksek profilli bir stoper gerekli. Forma rekabetini artırıp ideal 11'e girebilecek nitelikte bir stoper almalıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.