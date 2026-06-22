Okan Buruk üç futbolcuyu veto etti: Biri eski Fenerbahçeli

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kendisine önerilen üç yerli stoper için olumsuz rapor verdi. Tecrübeli çalıştırıcının savunmaya daha üst düzey bir takviye istediği belirtildi.
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in futboldaki yeni yönetim organizasyonunu şekillendirmesinin ardından transfer çalışmaları da hız kazandı.
Yabancı transferleri ve santrfor takviyesi için Mauro Icardi'nin durumunu ve yabancı kuralındaki olası değişiklikleri bekleyen sarı-kırmızılılar, yerli oyuncu alternatiflerini de değerlendirmeye aldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Can Uzun transferi için Dünya Kupası'nın tamamlanmasını bekleyen Galatasaray'da savunma hattı için üç yerli isim teknik heyetin onayına sunuldu.
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Emin Bayram'ın yanı sıra Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ ve Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren eski Fenerbahçeli Samet Akaydin'in isimleri masaya geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un ise üç futbolcu için de olumsuz görüş bildirdiği öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, "Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak bize daha yüksek profilli bir stoper gerekli. Forma rekabetini artırıp ideal 11'e girebilecek nitelikte bir stoper almalıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.