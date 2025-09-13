Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan Eyüpspor maçı öncesi saat tepkisi

Okan Buruk'tan Eyüpspor maçı öncesi saat tepkisi

16:4013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor'la oynanacak maç öncesi verdiği demeçte karşılaşmanın saatini eleştirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi flaş röportajda konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın saatine tepki gösterdi.

Buruk, "Erken, gündüz maçları oyuncular için biraz daha zor olur. İlk maçımız... Fikstürümüze 2 tane daha yine gündüz maçı koyuldu. Biz hazırız, istekliyiz. Avrupa maçına moral olarak hazır olmak istiyoruz." dedi.

Buruk ayrıca yeni transferlerle ilgili de "İlkay Gündoğan oyunculuğu dışında önemli bir lider. Uğurcan Çakır da aynı şekilde... Bir kaptan Manchester City'den, bir kaptan da Trabzonspor'dan transfer ettik. Önemli iki transfer yaptık. Genel olarak istediğim oyuncular alındı ve mutluyum. Yönetime teşekkürler." ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?