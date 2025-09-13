Okan Buruk'tan Eyüpspor maçı öncesi saat tepkisi

Buruk ayrıca yeni transferlerle ilgili de "İlkay Gündoğan oyunculuğu dışında önemli bir lider. Uğurcan Çakır da aynı şekilde... Bir kaptan Manchester City'den, bir kaptan da Trabzonspor'dan transfer ettik. Önemli iki transfer yaptık. Genel olarak istediğim oyuncular alındı ve mutluyum. Yönetime teşekkürler." ifadelerini kullandı.