Okan Buruk'tan Eyüpspor maçı öncesi saat tepkisi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor'la oynanacak maç öncesi verdiği demeçte karşılaşmanın saatini eleştirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi flaş röportajda konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın saatine tepki gösterdi.
Buruk, "Erken, gündüz maçları oyuncular için biraz daha zor olur. İlk maçımız... Fikstürümüze 2 tane daha yine gündüz maçı koyuldu. Biz hazırız, istekliyiz. Avrupa maçına moral olarak hazır olmak istiyoruz." dedi.
Buruk ayrıca yeni transferlerle ilgili de "İlkay Gündoğan oyunculuğu dışında önemli bir lider. Uğurcan Çakır da aynı şekilde... Bir kaptan Manchester City'den, bir kaptan da Trabzonspor'dan transfer ettik. Önemli iki transfer yaptık. Genel olarak istediğim oyuncular alındı ve mutluyum. Yönetime teşekkürler." ifadelerini kullandı.