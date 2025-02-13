"Oyun içerisinde 2 diziliş üzerinden düşünüyoruz, 3'lü ve 4'lü.Buna dönebilecek oyuncularımız var. Rakibimizin dizilişi üzerinden odaklanmamız gerekecek. Birbiriyle oynamaya alışmış bir takım rakibimiz, genç ve hareketli. İlk maçta tanıyoruz aslında. Oyunda, oyun yapısında, oyuncularda çok büyük değişiklik yok. Bu bir avantaj ama sahada ortaya koymamız gerekiyor. Top bizdeyken rakibe sıkıntılar yaşatmıştık. Hava toplarında üstünlük kurmuştuk. Rakibimizin önde tehlikeli oyuncuları var. Onların da bizim gibi eksikleri var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."