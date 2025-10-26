Onana Galatasaray derbisi öncesi konuştu: ‘Liverpool’u mağlup etmesi…’

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu. Maçın ardından bordo-mavililerin file bekçisi Andre Onana Galatasaray derbisine dair flaş açıklamalar yaptı. İşte detaylar.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Christ Oulai ve Andre Onana müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.
Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Christ Oulai, "Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Evimizde kazandık. Hocamızın söylediklerini yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Genç orta saha, Yaya Toure'nin idollerinden biri olduğunu belirterek, "Yaya Toure gibi idollerim var ama performansımı takımdaki kolektif yapıya borçluyuz" ifadelerini kullandı.
Takım olarak iyi durumda olduklarını söyleyen Andre Onana ise "Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da bunu gösteriyor. Önemli ve iyi rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum" dedi.
Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine de değinen tecrübeli kaleci, "Sonraki maçı düşünüyoruz artık, sonraki maç hem bizim hem rakibimiz için final gibi olacak" şeklinde konuştu.
İngiltere Premier Lig'le Süper Lig'i kıyaslayan Onana sözlerini şöyle tamamladı:
"Premier Lig ile bu ligin arasında birçok farklılık söyleyebilirim ama futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Her takım her takımı mağlup edebilir. Örneğin Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesi... Günümüz futbolunda her takım her takıma karşı kazanabiliyor."