Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Onana Galatasaray derbisi öncesi konuştu: ‘Liverpool’u mağlup etmesi…’

Onana Galatasaray derbisi öncesi konuştu: ‘Liverpool’u mağlup etmesi…’

08:1926/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu. Maçın ardından bordo-mavililerin file bekçisi Andre Onana Galatasaray derbisine dair flaş açıklamalar yaptı. İşte detaylar.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Christ Oulai ve Andre Onana müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.


Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Christ Oulai, "Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Evimizde kazandık. Hocamızın söylediklerini yapmaya devam ediyoruz" dedi.


Genç orta saha, Yaya Toure'nin idollerinden biri olduğunu belirterek, "Yaya Toure gibi idollerim var ama performansımı takımdaki kolektif yapıya borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Takım olarak iyi durumda olduklarını söyleyen Andre Onana ise "Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da bunu gösteriyor. Önemli ve iyi rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum" dedi. 

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine de değinen tecrübeli kaleci, "Sonraki maçı düşünüyoruz artık, sonraki maç hem bizim hem rakibimiz için final gibi olacak" şeklinde konuştu.


İngiltere Premier Lig'le Süper Lig'i kıyaslayan Onana sözlerini şöyle tamamladı:


"Premier Lig ile bu ligin arasında birçok farklılık söyleyebilirim ama futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Her takım her takımı mağlup edebilir. Örneğin Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesi... Günümüz futbolunda her takım her takıma karşı kazanabiliyor."


#Galatasaray
#Süper Lig
#Andre Onana
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR iş başvurusu açık iş ilanları e-Şube ekranı üzerinden kamu ve özel sektöre binlerce alım yapılıyor