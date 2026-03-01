Yeni Şafak
Osimhen gollere neden sevinmiyor? Yıldız futbolcunun bu tavrıyla ilgili olay iddia

Osimhen gollere neden sevinmiyor? Yıldız futbolcunun bu tavrıyla ilgili olay iddia

1/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in hem Juventus hem de Alanyaspor maçlarında attığı gollerden sonra sevinmemesiyle ilgili ortaya çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı futbolcu ise bu iddiayı maç sonu yalanladı.

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızının iki maçta üst üste gol sevinci yaşamaması dikkat çekti.

YouTube’daki BTV yayınında konuşan yorumcu Bışar Özbey, yıldız oyuncunun takım arkadaşlarıyla sorun yaşamış olabileceğini öne sürerek takım içinde bir kopuş ihtimali bulunduğunu iddia etti.

Özbey, "Benim işim koku almak. Osimhen ve diğer futbolcular arasında bir kriz olduğunu düşünüyorum… Bu kesin vardır diyemem ama Osimhen'in iki maçtır attığı gollerden sonra sevinmemesini bana kimse makul ve normal olduğunu söyleyemez. Burada bir tuhaflık var. Oyuncularla Osimhen arasında ya da Galatasaray'la Osimhen arasında bir kopuş olmak üzere" ifadelerini kullandı.

Yıldız santrfor maç sonrası yaptığı açıklamada söylentileri kesin bir dille reddetti. Osimhen, kulüpte herkesle ilişkisinin çok iyi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:


"Kimseyle problemim yok. Galatasaray’da mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum. Kutlamadığım zamanlar da oluyor ama Juventus maçında bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri kulübümü, hocamı, taraftarlarımızı ve başkanımızı seviyorum."

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Bışar Özbey
